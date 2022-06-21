Новостей.COM ⇒
2022-06-21
У Камбоджі зловили найбільшу у світі прісноводну рибу вагою 300 кг: фото
В одному із сіл Камбоджі на річці Меконг упіймали найбільшу прісноводну рибу у світі з будь-коли зареєстрованих. Це був скат вагою близько 300 кілограмів, знадобилося близько десяти людей, щоб витягнути його на берег.
Про це розповідає CNN, інформує
Гігантську рибу впіймав на гачок місцевий рибалка. Знаючи, що це вид, що вимирає, він зв'язався з зоозахисниками. Ската-самку позначили електронним способом, щоб вчені могли стежити за її рухом та поведінкою, після чого випустили назад у річку.
"Це дуже захоплююча новина, тому що це була найбільша (прісноводна) риба у світі", - сказав біолог Зеб Хоган.
До цього найбільшою спійманою прісноводною рибою був сом вагою 293 кг, який був спійманий у північному Таїланді в 2005 році.
Олена Руденко, Апостроф