У Камбоджі зловили найбільшу у світі прісноводну рибу вагою 300 кг: фото

В одному із сіл Камбоджі на річці Меконг упіймали найбільшу прісноводну рибу у світі з будь-коли зареєстрованих. Це був скат вагою близько 300 кілограмів, знадобилося близько десяти людей, щоб витягнути його на берег.

Про це розповідає CNN, інформує Апостроф .

Гігантську рибу впіймав на гачок місцевий рибалка. Знаючи, що це вид, що вимирає, він зв'язався з зоозахисниками. Ската-самку позначили електронним способом, щоб вчені могли стежити за її рухом та поведінкою, після чого випустили назад у річку.

"Це дуже захоплююча новина, тому що це була найбільша (прісноводна) риба у світі", - сказав біолог Зеб Хоган.

До цього найбільшою спійманою прісноводною рибою був сом вагою 293 кг, який був спійманий у північному Таїланді в 2005 році.