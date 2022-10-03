У Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фото

3 жовтня, у понеділок, у Солом'янському районі Києва внаслідок негоди впало дерево, яке пошкодило автомобіль, а також обірвало дроти електромережі - вони впали в калюжу, інформує Апостроф .

Про це повідомили в телеграм-каналі "Київ Оперативний".

У Києві з ночі спостерігалися сильні пориви вітру й дощова погода, у результаті чого дерева впало на дороги на вулиці Очаківській на Чоколівці у Солом'янському районі. Як наслідок: дерево пошкодило машину, а оголені дроти під напругою впало в калюжу.

Обійшлося без постраждалих, на місці вже працюють аварійні служби міста, аби прибрати наслідки негоди й знешкодити електричні дроти.

"Через негоду на вулиці Очаківській впало дерево. Наслідок – пошкоджене авто та оголені дроти у калюжі. Постраждалих, на щастя, немає, на місці вже працюють відповідні аварійні служби", – написали на каналі зі свідчень очевидців.