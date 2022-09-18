В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека

Синоптики дали прогноз погоди на вересень та жовтень по всій Україні. На початку жовтня очікується тепла погода до 28 градусів тепла, інформує Апостроф.

Про це повідомляє сервіс прогнозу погоди Gismeteo.

Так, у Чернівцях дощі припиняться ближче до середини жовтня. Переважно ясні дні без опадів триватимуть із 15 по 23 жовтня. Максимальна температура повітря очікується на +22 градуси 3 жовтня.

У Львові дощі пройдуть до 14 жовтня включно. 3 та 10 жовтня будуть максимально теплими днями до +20-21. До 24 жовтня буде перерва від опадів, а потім осінь візьме своє і вже ближче до кінця жовтня буде не тепліше за +6 градусів.

У Чернігові зливи також закінчаться ближче до 15 жовтня. Далі буде сонячний та сухий тиждень, аж до 24 числа. 31 жовтня, на Хелловін, буде -1 градус морозу, а найтеплішим днем буде 3 жовтня до +19 градусів.

У Дніпрі дощів буде не так багато, як у інших містах України. 3 жовтня буде тепло до +24 градусів – це максимальна температура за місяць. Морози настануть з кінця жовтня.

В Одесі очікуються дощі у найближчі дні, до 10 жовтня, водночас рекордно висока температура за місяць буде +27 градусів 3 числа. З 14 жовтня до кінця місяця практично не буде дощів.

У Києві дощі закінчаться лише 15 жовтня. Перерва в опадів пройде до 24 жовтня, а далі погода буде все холоднішою і 31 числа - буде -1. Максимально тепло 3 жовтня до +21 градус.

У Харкові 18 вересня буде +25 градусів, а 3 жовтня +22 - ці дні найтепліші на місяць. Серія дощів пройде лише 15 жовтня. Проте вже 25 числа опади повернуться до міста.

У Вінниці жовтень також буде дощовим із теплими днями до +22 градусів. 31 жовтня стовпчик термометра опуститься до +2.

У Миколаєві синоптики прогнозують рекорд із максимально теплої погоди в Україні до +28 градусів 3 жовтня. З 12-го числа дощі зміняться сонячними днями до 25 жовтня.

У Луцьку найтепліший день очікується 3 жовтня до +20 градусів тепла. До 1 жовтня будуть йти дощі, які продовжаться вже 4 числа і триватимуть до 15 жовтня. Далі прогнозують теплу та суху погоду до 25 числа.

У Запоріжжі дощі закінчаться лише 15 жовтня. Тому варто підготувати парасольки. 3 жовтня буде +24 градуси тепла, а з 15 по 24 число очікується суха та тепла погода.


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днівУкраїну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів
Хвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижняХвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижня
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спекаВ Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека
Блок рекламы


Похожие новости
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
В Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижняВ Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижня
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
Дощі, штормовий вітер та тумани: в Україні у вихідні очікується по-справжньому осіння погодаДощі, штормовий вітер та тумани: в Україні у вихідні очікується по-справжньому осіння погода
У Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спекуУ Дніпрі потеплішає до 30 градусів: коли чекати на спеку
Сиро та холодно, але не скрізь: якою буде погода в Україні у вівторокСиро та холодно, але не скрізь: якою буде погода в Україні у вівторок
Холодно та мокро: на вихідних у Києві очікується неприємна погодаХолодно та мокро: на вихідних у Києві очікується неприємна погода
В Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижняВ Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижня
В Україні зафіксували перші заморозки та пообіцяли нові: де температура опуститься нижче 0 градусівВ Україні зафіксували перші заморозки та пообіцяли нові: де температура опуститься нижче 0 градусів
У вересні до України повернеться 30-градусна спека: карта та дати потеплінняУ вересні до України повернеться 30-градусна спека: карта та дати потепління
Последние новости
Подгружаем последние новости