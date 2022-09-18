В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека
Синоптики дали прогноз погоди на вересень та жовтень по всій Україні. На початку жовтня очікується тепла погода до 28 градусів тепла, інформує
Про це повідомляє сервіс прогнозу погоди Gismeteo.
Так, у Чернівцях дощі припиняться ближче до середини жовтня. Переважно ясні дні без опадів триватимуть із 15 по 23 жовтня. Максимальна температура повітря очікується на +22 градуси 3 жовтня.
У Львові дощі пройдуть до 14 жовтня включно. 3 та 10 жовтня будуть максимально теплими днями до +20-21. До 24 жовтня буде перерва від опадів, а потім осінь візьме своє і вже ближче до кінця жовтня буде не тепліше за +6 градусів.
У Чернігові зливи також закінчаться ближче до 15 жовтня. Далі буде сонячний та сухий тиждень, аж до 24 числа. 31 жовтня, на Хелловін, буде -1 градус морозу, а найтеплішим днем буде 3 жовтня до +19 градусів.
У Дніпрі дощів буде не так багато, як у інших містах України. 3 жовтня буде тепло до +24 градусів – це максимальна температура за місяць. Морози настануть з кінця жовтня.
В Одесі очікуються дощі у найближчі дні, до 10 жовтня, водночас рекордно висока температура за місяць буде +27 градусів 3 числа. З 14 жовтня до кінця місяця практично не буде дощів.
У Києві дощі закінчаться лише 15 жовтня. Перерва в опадів пройде до 24 жовтня, а далі погода буде все холоднішою і 31 числа - буде -1. Максимально тепло 3 жовтня до +21 градус.
У Харкові 18 вересня буде +25 градусів, а 3 жовтня +22 - ці дні найтепліші на місяць. Серія дощів пройде лише 15 жовтня. Проте вже 25 числа опади повернуться до міста.
У Вінниці жовтень також буде дощовим із теплими днями до +22 градусів. 31 жовтня стовпчик термометра опуститься до +2.
У Миколаєві синоптики прогнозують рекорд із максимально теплої погоди в Україні до +28 градусів 3 жовтня. З 12-го числа дощі зміняться сонячними днями до 25 жовтня.
У Луцьку найтепліший день очікується 3 жовтня до +20 градусів тепла. До 1 жовтня будуть йти дощі, які продовжаться вже 4 числа і триватимуть до 15 жовтня. Далі прогнозують теплу та суху погоду до 25 числа.
У Запоріжжі дощі закінчаться лише 15 жовтня. Тому варто підготувати парасольки. 3 жовтня буде +24 градуси тепла, а з 15 по 24 число очікується суха та тепла погода.