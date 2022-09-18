В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека

Синоптики дали прогноз погоди на вересень та жовтень по всій Україні. На початку жовтня очікується тепла погода до 28 градусів тепла, інформує Апостроф .

Про це повідомляє сервіс прогнозу погоди Gismeteo.

Так, у Чернівцях дощі припиняться ближче до середини жовтня. Переважно ясні дні без опадів триватимуть із 15 по 23 жовтня. Максимальна температура повітря очікується на +22 градуси 3 жовтня.

У Львові дощі пройдуть до 14 жовтня включно. 3 та 10 жовтня будуть максимально теплими днями до +20-21. До 24 жовтня буде перерва від опадів, а потім осінь візьме своє і вже ближче до кінця жовтня буде не тепліше за +6 градусів.

У Чернігові зливи також закінчаться ближче до 15 жовтня. Далі буде сонячний та сухий тиждень, аж до 24 числа. 31 жовтня, на Хелловін, буде -1 градус морозу, а найтеплішим днем буде 3 жовтня до +19 градусів.

У Дніпрі дощів буде не так багато, як у інших містах України. 3 жовтня буде тепло до +24 градусів – це максимальна температура за місяць. Морози настануть з кінця жовтня.

В Одесі очікуються дощі у найближчі дні, до 10 жовтня, водночас рекордно висока температура за місяць буде +27 градусів 3 числа. З 14 жовтня до кінця місяця практично не буде дощів.

У Києві дощі закінчаться лише 15 жовтня. Перерва в опадів пройде до 24 жовтня, а далі погода буде все холоднішою і 31 числа - буде -1. Максимально тепло 3 жовтня до +21 градус.

У Харкові 18 вересня буде +25 градусів, а 3 жовтня +22 - ці дні найтепліші на місяць. Серія дощів пройде лише 15 жовтня. Проте вже 25 числа опади повернуться до міста.

У Вінниці жовтень також буде дощовим із теплими днями до +22 градусів. 31 жовтня стовпчик термометра опуститься до +2.

У Миколаєві синоптики прогнозують рекорд із максимально теплої погоди в Україні до +28 градусів 3 жовтня. З 12-го числа дощі зміняться сонячними днями до 25 жовтня.

У Луцьку найтепліший день очікується 3 жовтня до +20 градусів тепла. До 1 жовтня будуть йти дощі, які продовжаться вже 4 числа і триватимуть до 15 жовтня. Далі прогнозують теплу та суху погоду до 25 числа.

У Запоріжжі дощі закінчаться лише 15 жовтня. Тому варто підготувати парасольки. 3 жовтня буде +24 градуси тепла, а з 15 по 24 число очікується суха та тепла погода.