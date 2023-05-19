Найбільші озера по всьому світу стрімко меліють
Важливу роль цьому відіграють зміни клімату.
Вчені заявили про те, що за останні 30 років більше половини найбільших озер у всьому світі втратили значну кількість води. Це пов'язано зі кліматичними змінами та надмірним використанням водних ресурсів, повідомляє
Міжнародна команда вчених стверджує, що на берегах водойм, що висихають, живе приблизно чверть населення Землі. І хоча озера покривають лише 3% площі нашої планети, вони містять близько 90% прісної води. Озера є важливими джерелами води для пиття, поливу насаджень, а також відіграють вирішальну роль у виживанні тварин та рослин.
Але зараз вони опинилися в біді. Рівень води в озерах коливається у відповідь на природні коливання клімату, як випадання дощів і снігопадів. Але на нього дедалі більше впливає діяльність людини.
І в усьому світі в озерах, які відіграють важливу роль, спостерігається стрімке зниження рівня води. Озеро Мід на річці Колорадо на південному заході США різко відступило через мегапосуху та десятиліття надмірного використання. Каспійське море між Азією і Європою — найбільша у світі внутрішня водойма — вже давно скорочується через зміну клімату та водокористування.
Фанфан Яо, провідний автор дослідження та запрошений науковий співробітник Спільного інституту досліджень в галузі наук про навколишнє середовище в Університет Колорадо в Боулдері, зазначає, що скорочення озер по всьому світу вже задокументовано, але масштаби скорочень та причини, що їх викликають, вивчені не так добре.
У ході дослідження вчені вивчили супутникові знімки двох тисяч озер та водосховищ, що містять близько 95% запасу води в озерах Землі. Вивчивши понад 250 тисяч супутникових знімків, зроблених з 1992 по 2020 рік, а також кліматичні моделі вони змогли реконструювати історію озер.
За словами вчених, результати дослідження були «приголомшливими». Виявилося, що 53% озер та водосховищ втратили значну кількість води, при цьому чисте зниження становило близько 22 мільярдів метричних тонн на рік — кількість, яку автори звіту порівняли з обсягом 17 озер Мідс.
За словами вчених, за втрату більше половини води озер відповідальні зміни клімату та діяльність людини. При цьому втрата води фіксується у всьому світі, включаючи тропіки та Антарктиду. У доповіді йдеться, що надмірне споживання води є основною причиною висихання Аральського моря в Узбекистані та Солтон-Сі у Каліфорнії, тоді як зміни кількості опадів та стоку призвели до занепаду Великого Солоного озера.
В Арктиці кількість озер скорочується через поєднання змін температури, опадів, випаровування та стоку.