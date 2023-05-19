Найбільші озера по всьому світу стрімко меліють

Важливу роль цьому відіграють зміни клімату.

Вчені заявили про те, що за останні 30 років більше половини найбільших озер у всьому світі втратили значну кількість води. Це пов'язано зі кліматичними змінами та надмірним використанням водних ресурсів, повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

Найбільші озера світу стрімко втрачають воду © Википедия

Міжнародна команда вчених стверджує, що на берегах водойм, що висихають, живе приблизно чверть населення Землі. І хоча озера покривають лише 3% площі нашої планети, вони містять близько 90% прісної води. Озера є важливими джерелами води для пиття, поливу насаджень, а також відіграють вирішальну роль у виживанні тварин та рослин.

Але зараз вони опинилися в біді. Рівень води в озерах коливається у відповідь на природні коливання клімату, як випадання дощів і снігопадів. Але на нього дедалі більше впливає діяльність людини.

І в усьому світі в озерах, які відіграють важливу роль, спостерігається стрімке зниження рівня води. Озеро Мід на річці Колорадо на південному заході США різко відступило через мегапосуху та десятиліття надмірного використання. Каспійське море між Азією і Європою — найбільша у світі внутрішня водойма — вже давно скорочується через зміну клімату та водокористування.

Фанфан Яо, провідний автор дослідження та запрошений науковий співробітник Спільного інституту досліджень в галузі наук про навколишнє середовище в Університет Колорадо в Боулдері, зазначає, що скорочення озер по всьому світу вже задокументовано, але масштаби скорочень та причини, що їх викликають, вивчені не так добре.

У ході дослідження вчені вивчили супутникові знімки двох тисяч озер та водосховищ, що містять близько 95% запасу води в озерах Землі. Вивчивши понад 250 тисяч супутникових знімків, зроблених з 1992 по 2020 рік, а також кліматичні моделі вони змогли реконструювати історію озер.

За словами вчених, результати дослідження були «приголомшливими». Виявилося, що 53% озер та водосховищ втратили значну кількість води, при цьому чисте зниження становило близько 22 мільярдів метричних тонн на рік — кількість, яку автори звіту порівняли з обсягом 17 озер Мідс.

За словами вчених, за втрату більше половини води озер відповідальні зміни клімату та діяльність людини. При цьому втрата води фіксується у всьому світі, включаючи тропіки та Антарктиду. У доповіді йдеться, що надмірне споживання води є основною причиною висихання Аральського моря в Узбекистані та Солтон-Сі у Каліфорнії, тоді як зміни кількості опадів та стоку призвели до занепаду Великого Солоного озера.

В Арктиці кількість озер скорочується через поєднання змін температури, опадів, випаровування та стоку.