"Рай" задихається: водорості отруюють узбережжя популярних пляжів Атлантики

У озерах Англії виявили водорості, які здатні вбити собаку протягом 15 хвилин, а мільйони тонн саргасових водоростей отруюють узбережжя Карибського моря, вбивають дику природу і відлякують туристів, виділяючи токсичні гази.

Про це розповідає Daily Mail, інформує Апостроф .

Великі плавучі ділянки саргасових водоростей забивають рибальські снасті, ускладнюють навігацію в морі, а їхнє подальше розкладання завдає великої шкоди екосистемам та економіці.

Кількість водоростей, виявлених у тропічній, центральній частині західної та східної Атлантики, а також у Карибському морі та Мексиканській затоці, у червні досягла 24,2 мільйона тонн. Місяцем раніше їх було 18,8 млн тонн. 18 пляжів у Мексиці зіпсовані надмірною кількістю морських водоростей.

Ситуація настільки погіршилася, що у липні губернатор Віргінських островів США Альберт Браян змушений був оголосити надзвичайний стан. Він заявив, що "морські водорості, що наповнюють наші пляжі, також можуть призвести до збоїв у роботі бізнесу та інших негативних фінансових наслідків для нашої економіки".

Будучи викинутим на берег, саргас, що гниє, не тільки жахливо пахне, але й представляє проблему для здоров'я: дослідники кажуть, що він здатний виділяти токсичні гази, які можуть викликати у людей прискорене серцебиття, задишку, запаморочення та інші симптоми.

Разом з тим, саргасові водорості можна використовувати для виробництва добрив, будматеріалів, взуття і навіть вживати в їжу. Тож можливо, у цій кризі є нові можливості.