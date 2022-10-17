Зима в Україну прийде передчасно: коли різко похолодає

Зима 2022/2023, за прогнозами синоптиків, може бути ще теплішою, ніж у попередні роки. Проте вже у листопаді очікується сніг та мінусова температура повітря навіть у денний час.

Про це свідчать прогнози Gismeteo, інформує Апостроф .

Погода у листопаді у Харкові

Відчутне похолодання розпочнеться з 11 листопада, мінімальна температура повітря до кінця місяця у Харкові вдень – мінус 11 градусів (28 листопада). Увечері цього дня очікується 15 морозних градусів. Снігопади у місті прогнозуються з 21 по 28 листопада.

Погода в листопаді в Одесі

На півдні традиційно тепліше, мінусів вдень в Одесі в листопаді не очікується, лише в останній день місяця буде 0. Вночі стовпчики термометрів у місті мінімально опустяться до мінус 3. Сніг із дощем прогнозується з 9 по 11, а також 22 та 24 листопада.

Погода у листопаді у Києві

Перший мінус вдень у столиці очікується 10 листопада. Мінімальна денна температура у листопаді - мінус 5 градусів, уночі - мінус 11. Сніг із дощем у Києві синоптики прогнозують уже на 4 листопада. Загалом у листопаді очікується 15 днів зі снігом чи мокрим снігом. 18 листопада – сильний снігопад.

Погода у листопаді у Львові

Перший мінус вдень у місті очікується 9 листопада – 2 градуси морозу, 10 – -3. Вночі до кінця місяця температура повітря може опускатися до -5 градусів. Сніг із дощем розпочнеться з 7 листопада. Сильні снігопади – 9 листопада та з 27 по 29.

Погода у листопаді у Дніпрі

У Дніпрі перший сніг розпочнеться з 9 жовтня. Перша мінусова температура вдень – 11 числа (-1 градус). 25 числа очікується найхолодніша денна температура місяця – -5. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до 11 градусів морозу.