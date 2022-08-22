Кіт в Одесі перетворив російський танк на туалет: смішне відео стало хітом

Нещодавно українські волонтери показали кота-патріота із тризубом на голові від народження, і незвичайна зовнішність зробила тварину справжньою зіркою. Цього разу в мережі з'явилося не менш яскраве відео з одеським котом у головній ролі.

У групі "Баба і кіт" у Facebook опублікували ролик, у якому можна побачити, як улюбленець перетворив російський танк на туалет. "Ось що одеський кіт думає про оці всі танки…" - сказала авторка смішного відео, інформує Апостроф .

У коментарях люди зазначили, що навіть українські коти знають, як треба поводитися із технікою окупантів і яке її справжнє призначення. Хтось навіть пожартував, що "українці в біологічних лабораторіях готують котів до наступу на РФ ".

"Оце моє улюблене відео! Котяче ТРО", "В Україні навіть коти демонструють своє ставлення до росії", "Наступні новини в оркостані: українці в біологічних лабораторіях готують котів до наступу на раzzєю", "Кіт вирішив, що це єдине, для чого можна використати рашистський танк", "Кота, мабуть, звуть Степан", "Наш Мурчик молодець", "Який розумний котик! Знає, що робити на рашистському танку", "Коти розумніші за орків", - висловилися користувачі мережі з цього приводу.

Фото: facebook.com/babaandkit

Фото: facebook.com/babaandkit

За кілька годин кумедний ролик зібрав більше тисячі лайків та сотні репостів. У коментарях люди і далі продовжують захоплюватися винахідливим улюбленцем.