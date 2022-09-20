Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео

Перший сніг у високогір'ях українських Карпат випав 18 вересня, у вівторок там знову сніжить - місцями намело вже вище коліна.

Про це у Facebook написав керівник Чорногорського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Василь Фіцак, інформує Апостроф .

Він уточнив, що згідно з прогнозами, снігова погода там збережеться до 25 вересня.

"У високогір'ї Чорногори негода. За прогнозами, така погода до неділі. Тому слід утриматися від виходів угору, видимість обмежена, а сніги місцями вищі за коліна", - пише Фіцак.

На Facebook-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що станом на 08:20, 20 вересня на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно, температура повітря - 3 градуси нижче за нуль, видимість обмежена, вітер південно-східний 4-6 м /с.