Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео

Перший сніг у високогір'ях українських Карпат випав 18 вересня, у вівторок там знову сніжить - місцями намело вже вище коліна.

Про це у Facebook написав керівник Чорногорського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Василь Фіцак, інформує Апостроф.

Він уточнив, що згідно з прогнозами, снігова погода там збережеться до 25 вересня.

"У високогір'ї Чорногори негода. За прогнозами, така погода до неділі. Тому слід утриматися від виходів угору, видимість обмежена, а сніги місцями вищі за коліна", - пише Фіцак.


На Facebook-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що станом на 08:20, 20 вересня на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно, температура повітря - 3 градуси нижче за нуль, видимість обмежена, вітер південно-східний 4-6 м /с.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дніВ Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
А де Бабине літо? Україну накриє чергова хвиля мерзенної погодиА де Бабине літо? Україну накриє чергова хвиля мерзенної погоди
Блок рекламы


Похожие новости
В Україну після першого снігу нагряне бабине літо: названо дати довгоочікуваного теплаВ Україну після першого снігу нагряне бабине літо: названо дати довгоочікуваного тепла
Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"
В Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметівВ Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметів
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023
Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, картаВід дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта
Погода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозоюПогода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозою
Кіт в Одесі перетворив російський танк на туалет: смішне відео стало хітомКіт в Одесі перетворив російський танк на туалет: смішне відео стало хітом
Вдарить до +38°: українців попередили про аномальну спеку, коли чекати на підвищення температуриВдарить до +38°: українців попередили про аномальну спеку, коли чекати на підвищення температури
Над Атлантикою у хмарах помітили моторошне червоне сяйво: фото та відео з літакаНад Атлантикою у хмарах помітили моторошне червоне сяйво: фото та відео з літака
Последние новости
Подгружаем последние новости