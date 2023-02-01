Україну завалить майже півметровим шаром снігу: карта та дата

Після м'якої погоди в Україну прийшло похолодання - у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до мінусових показників і випаде мокрий сніг. А вже із 8 лютого країну занесе снігом.

Про це свідчать дані метеосайту Ventusky, інформує Апостроф .

Найбільше снігу 8 лютого намете на Закарпатті – до 48 сантиметрів. Сніжитиме також на сході, південному сході, центрі України.

У зонах, позначених на карті рожевим кольором, випаде 35-48 см снігу, фіолетовий колір означає, що сніговий покрив буде досягати 10-25 см. В областях, позначених синім, прогнозується випадання 5-7 см снігу. Блакитним відмічені райони, де снігу буде до 2 см.

Протягом наступного після 8 лютого тижня погодна ситуація суттєво не зміниться.