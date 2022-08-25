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2022-08-25
Крим - на місці, Кубань приєдналася: у мережі відреагували на небесну карту України
У мережі бурхливо обговорюють незвичайне атмосферне явище: скупчення хмар у формі карти України. Окрім тимчасово окупованого Криму, кордони країни зачепили частину російської території, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на повідомлення у мережі.
Підмітили таку патріотичну небесну картину у Вознесенську Миколаївської області.
"Просто небо після дощу вітає нас із Днем незалежності, дійсно гарно", - йдеться у дописі під фото.
Користувачі особливо зраділи бачити обриси карти разом з кримським півостровом.
Дехто зауважив, що, відповідно до сформованої карти, російська Кубань теж входить у склад України.
Ксенія Срібнянська, Апостроф