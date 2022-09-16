На вихідних Землю може накрити "затяжна" магнітна буря

Обурення геомагнітного поля очікуються вже 16 вересня.

На вихідних Землю може накрити
Вчені очікують на магнітну бурю 17 вересня
© NASA

У суботу, 17 вересня, на землі очікується магнітна буря. Як повідомляє сайт Spaceweather, вона буде пов'язана з потоком сонячного вітру, який зіткнеться з нашою планетою.

Зазначається, що хмара пов'язана не з корональним викидом на Сонці, а з CIR – областю взаємодії спільного обертання. Це перехідні зони між швидкими та повільними потоками сонячного вітру, в яких накопичується плазма, утворюючи ударні регіони.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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