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2022-09-16
На вихідних Землю може накрити "затяжна" магнітна буря
Обурення геомагнітного поля очікуються вже 16 вересня.
Вчені очікують на магнітну бурю 17 вересня© NASA
У суботу, 17 вересня, на землі очікується магнітна буря. Як повідомляє сайт
Зазначається, що хмара пов'язана не з корональним викидом на Сонці, а з CIR – областю взаємодії спільного обертання. Це перехідні зони між швидкими та повільними потоками сонячного вітру, в яких накопичується плазма, утворюючи ударні регіони.
Фаїна Вауліна, ZN.ua