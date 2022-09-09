Літо-2022 виявилося аномальним: синоптики розповіли, що у ньому було особливого

За даними Європейської служби Copernicus, минуле літо стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень, а серпень 2022 року побив рекорд за найвищими температурами. В Україні літо закінчилося різко і з початком календарної осені прийшли холоди, тому українці з нетерпінням чекають на "бабине літо", інформує Апостроф .

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Всесвітньої метеорологічної організації.

Зазначається, що серпень-2022 був спекотнішим за серпень 2018 року на 0,8 градуса, а минуле літо було спекотніше за торішнє на 0,4 градуса.

У всьому світі цей серпень зайняв третій рядок рейтингу за високими температурами за всю історію спостережень.

Як розповідав "Апостроф", на вихідних 10-11 вересня в Україні очікується серйозне похолодання – у більшості областей будуть дощі та очікуються сильні пориви вітру.