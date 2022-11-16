Зима раптово обрушилася на українську землю: з'явилися кадри першого снігу

На українську землю випав перший сніг, також відомо, де тримається мінусова температура.

Як повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, станом на ранок на горі Піп Іван погода була хмарною та йшов сніг.

Рятувальники попередили, що видимість на високогір'ї погіршена. Вітер західний, 6-10 м/с.

Температура повітря вранці була в районі -1 градуса.

Нагадаємо, Піп Іван є однією із найвищих вершин Українських Карпат, висота якої 2020,5 метра.

Раніше відома українська синоптик Наталія Діденко повідомляла, що 16 листопада у Києві очікується холодна волога погода із температурою повітря близько +5 градусів.

«Пройде дощ, увечері можливий мокрий сніг. Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає "мінусів"», - попереджала Діденко.

Тим часом мешканців Київщини закликали готуватися до тривалих відключень електроенергії.