Жара и разгул стихий: какая погода будет в июле в Украине

Второй месяц нынешнего лета принесет украинцам жаркую погоду, а также грозовые дожди с градом, информирует ZN.ua.

Синоптики прогнозируют, что в июле температура воздуха будет близка к норме, но будут осадки в виде ливней и грозовых дождей. Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, пишет «Сегодня».

Прогноз погоды на июль

По словам Прокопенко, июль – обычно самый теплый месяц года. В 2022 году в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов тепла. Эти температурные показатели на один-три градуса выше, чем в июне, но они находятся в пределах климатической нормы.

«Это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год, она на 2 градуса выше предыдущей нормы с 1961 по 1990 год», – пояснил специалист.

Он отметил, что в июле ожидаются осадки: ливни, дожди с грозами и градом.

«Это летний характер погоды. Высокая температура и затем смена ее более холодной будут образовывать смерчи, особенно в степных районах, их будет больше, чем в июне. Такая картина наблюдалась в конце июня в Восточной Европе», – добавил Прокопенко.


Дарья Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Атмосферный фронт уходит, будет "царить" антициклон: какой будет погода в Украине 15 июняАтмосферный фронт уходит, будет "царить" антициклон: какой будет погода в Украине 15 июня
Лето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жараЛето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жара
Когда в Украине похолодание сменится жарой до +35: дата и карта погодыКогда в Украине похолодание сменится жарой до +35: дата и карта погоды
Народный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждатьНародный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждать
Ни капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, картаНи капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, карта
Блок рекламы


Похожие новости
Жара, дожди и немного гроз: прогноз погоды в Киеве до конца июля на каждый деньЖара, дожди и немного гроз: прогноз погоды в Киеве до конца июля на каждый день
Когда в Украине похолодание сменится жарой до +35: дата и карта погодыКогда в Украине похолодание сменится жарой до +35: дата и карта погоды
Народный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждатьНародный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждать
Атмосферный фронт уходит, будет "царить" антициклон: какой будет погода в Украине 15 июняАтмосферный фронт уходит, будет "царить" антициклон: какой будет погода в Украине 15 июня
Жара уже близко: какая будет погода в Украине летомЖара уже близко: какая будет погода в Украине летом
Ни капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, картаНи капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, карта
В Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую датуВ Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую дату
Лето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жараЛето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жара
Грозы уйдут, "адская" жара останется: прогноз погоды в Украине на пять днейГрозы уйдут, "адская" жара останется: прогноз погоды в Украине на пять дней
33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных
Последние новости
Подгружаем последние новости