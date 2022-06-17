Жара и разгул стихий: какая погода будет в июле в Украине

Синоптики прогнозируют, что в июле температура воздуха будет близка к норме, но будут осадки в виде ливней и грозовых дождей. Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, пишет «Сегодня».

Прогноз погоды на июль

По словам Прокопенко, июль – обычно самый теплый месяц года. В 2022 году в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов тепла. Эти температурные показатели на один-три градуса выше, чем в июне, но они находятся в пределах климатической нормы.

«Это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год, она на 2 градуса выше предыдущей нормы с 1961 по 1990 год», – пояснил специалист.

Он отметил, что в июле ожидаются осадки: ливни, дожди с грозами и градом.

«Это летний характер погоды. Высокая температура и затем смена ее более холодной будут образовывать смерчи, особенно в степных районах, их будет больше, чем в июне. Такая картина наблюдалась в конце июня в Восточной Европе», – добавил Прокопенко.