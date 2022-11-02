Морозна ніч та до +18 вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Початок останнього місяця осені порадував українців сонячною погодою, вона збережеться і 2 листопада - буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Такий прогноз дає Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

Синоптики попередили, що вночі та вранці у західних областях місцями можливий туман. Водіям варто бути максимально уважними на дорогах.

Вітер 2 листопада в Україні очікується незначний (3-8 м/с), мінливих напрямків.

Вночі місцями очікуються заморозки - стовпчики термометрів показуватимуть від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів зі знаком "плюс".

У західній та південній частині буде тепліше: у нічний час очікується плюс 3-8 градусів, вдень повітря прогріється до 13-18 градусів тепла, на півдні Одеської області температура буде майже літньою - до 21 градуса вище за нуль.