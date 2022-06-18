Украину накроет жара до +34: карта и прогноз на ближайшие дни

В Украину в ближайшие дни, после незначительного похолодания и гроз, вернется жара до +34 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, информирует Апостроф .

В субботу, 18 июня, в северных, южных и восточных областях ожидаются сильные дожди и грозы. Температура в этих регионах будет в пределах +21...+26 градусов в течение дня и +12...+16 градусов в ночное время. В западных областях днем температура будет такой, как в других регионах, тогда как ночью станет прохладно до +8…+13 градусов.

В воскресенье, 19 июня, осадки не прогнозируются. Температура в западных областях днем составит +28...+32 градуса, а ночью +10…+13 градусов. На остальной территории страны температура будет ниже - днем +25...+30 градусов, ночью: +12...+14 градусов.

В понедельник, 20 июня, на подавляющей части территории страны температура днем будет +30...+32 градуса. На севере и западе +32...+34 градуса. Ночью +15...+19 градусов. Без осадков. Облачно с прояснениями.

Во вторник, 21 июня, кроме западных областей, в стране ожидаются дожди и грозы. Температура днем снизится до +22...+27 градусов на севере, западе и юге страны, на остальной территории будет только в западных областях днем составлять +30...+32 градуса, а ночью - в пределах +13...+18 градусов.

В среду, 22 июня, осадки не прогнозируют, будет облачно с прояснениями. Температура днем на большей части территории страны будет на уровне +23…+28, в Карпатах +31…+33 градуса, на юге будет +29…+31.