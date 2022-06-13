Ни капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, карта

К концу недели, 19 июня, на всей территории Украины воцарится настоящая летняя жара без намека на осадки.

Об этом свидетельствует информация портала Ventusky, информирует Апостроф.

Так, в воскресенье ожидается высокая температура воздуха без малейшей облачности и дождей.

При этом температура воздуха будет днем около 28-30 градусов - на карте вся территория страны обозначена почти везде красным.

В частности, в Киеве будет 29 градусов тепла, в Днепре - 27 °С, в Одессе - 28 °С, во Львове - 27 °С. В то время как на Закарпатье будет несколько прохладнее, температура не будет подниматься выше 25 градусов.

Ко всему по всей территории страны скорость ветра не будет превышать 5-7 метров в секунду.


Ксения Срибнянская, Апостроф





Интересные новости
Пришло настоящее лето: Украину накрыла жара и надвигается волна гроз с ливнямиПришло настоящее лето: Украину накрыла жара и надвигается волна гроз с ливнями
33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных
В Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую датуВ Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую дату
Облачность и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине до конца неделиОблачность и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине до конца недели
Жара перевалит за 30 градусов: какие еще ожидаются "сюрпризы" до конца неделиЖара перевалит за 30 градусов: какие еще ожидаются "сюрпризы" до конца недели
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую датуВ Киеве резко ухудшится погода и похолодает: синоптики назвали четкую дату
Лето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жараЛето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жара
Грозы уйдут, "адская" жара останется: прогноз погоды в Украине на пять днейГрозы уйдут, "адская" жара останется: прогноз погоды в Украине на пять дней
33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных
Жара до +31 и грозы: каких еще проделок ждать сегодня от погодыЖара до +31 и грозы: каких еще проделок ждать сегодня от погоды
Облачность и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине до конца неделиОблачность и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине до конца недели
Жара перевалит за 30 градусов: какие еще ожидаются "сюрпризы" до конца неделиЖара перевалит за 30 градусов: какие еще ожидаются "сюрпризы" до конца недели
Пришло настоящее лето: Украину накрыла жара и надвигается волна гроз с ливнямиПришло настоящее лето: Украину накрыла жара и надвигается волна гроз с ливнями
В Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторникВ Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторник
Уйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале неделиУйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале недели
Последние новости
Подгружаем последние новости