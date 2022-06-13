Ни капли дождя и настоящая летняя жара: в конце недели погода в Украине будет по-настоящему летней, карта

К концу недели, 19 июня, на всей территории Украины воцарится настоящая летняя жара без намека на осадки.

Об этом свидетельствует информация портала Ventusky, информирует Апостроф .

Так, в воскресенье ожидается высокая температура воздуха без малейшей облачности и дождей.

При этом температура воздуха будет днем около 28-30 градусов - на карте вся территория страны обозначена почти везде красным.

В частности, в Киеве будет 29 градусов тепла, в Днепре - 27 °С, в Одессе - 28 °С, во Львове - 27 °С. В то время как на Закарпатье будет несколько прохладнее, температура не будет подниматься выше 25 градусов.

Ко всему по всей территории страны скорость ветра не будет превышать 5-7 метров в секунду.