Атмосферный фронт уходит, будет "царить" антициклон: какой будет погода в Украине 15 июня

Во вторник Украину накрыли дожди, местами с грозами и даже градом. Однако уже 15 июня осадки прекратятся на большей части страны, атмосферный фронт уходит с территории нашей страны.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, информирует Апостроф .

Периодические грозовые дожди в среду возможны только в восточных областях Украины, в Крыму и в Запорожье. Местами локальные дожди также могут пройти в западных областях в Житомирской и Винницкой областях.

На остальную территорию Украины 15 июня антициклон David из Западной Европы принесет сухую солнечную погоду.

Ветер будет северо-западным, умеренным. Днем столбики термометров покажут +22 +26 градусов, в западных областях прогнозируется +18 +24 градуса. В южной части Украины будет +26 +29 градусов, однако в Запорожье будет на несколько градусов прохладнее.

В Киеве будет солнечно, малооблачно и тепло. Температура воздуха в течение дня - +24 градуса.