На Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погоди

Морозів та кучугур в Україні поки що не передбачається, але вже завтра, 16 листопада, на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу.

Таким прогнозом поділилася відомий синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, опади пройдуть 16 листопада у західних регіонах нашої країни, у північних, у другій половині у центральній частині, у Харківській та Одеській областях, інформує Апостроф .

А ось у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та у Криму в середу - без істотних опадів.

У столиці 16 листопада очікується холодна волога погода із температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, увечері можливий мокрий сніг.

"Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня стане більше "мінусів"" , - прогнозує Діденко.