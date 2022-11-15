На Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погоди

Морозів та кучугур в Україні поки що не передбачається, але вже завтра, 16 листопада, на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу.

Таким прогнозом поділилася відомий синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, опади пройдуть 16 листопада у західних регіонах нашої країни, у північних, у другій половині у центральній частині, у Харківській та Одеській областях, інформує Апостроф.

А ось у Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та у Криму в середу - без істотних опадів.

У столиці 16 листопада очікується холодна волога погода із температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, увечері можливий мокрий сніг.

"Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня стане більше "мінусів"" , - прогнозує Діденко.


Інна Погрібна, Апостроф





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