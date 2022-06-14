Жара уже близко: какая будет погода в Украине летом

По прогнозам синоптиков, лето 2022 будет жарким и засушливым, но иногда будут идти тропические ливни. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, пишет Obozrevatel.

Что будет влиять на погоду летом

Средняя температура воздуха этим летом будет выше обычного на один-два градуса. Климатологи ожидают, что июле и августе будут долгие периоды без существенных осадков, но они могут сменяться сильными ливнями и грозами. Во время дождя будут выпадать двухмесячные или даже трехмесячные нормы осадков. Главной причиной таких явлений уже третий год является холодное течение Тихого океана Ла-Нинья.

"В этом году ожидалось, что Ла-Нинья перейдет в фазу Эль-Ниньо, но этого не произошло. Поэтому это течение будет наблюдаться третий год подряд. Это явление и будет определять погоду в северном полушарии. Поэтому ожидается, что температура летом на территории Европы, особенно Центральной и Восточной (в том числе и Украины) может быть на 1-2 градуса выше обычного", – разъяснила Балабух.

Как погода повлияет на урожай в Украине

Специалист отметила, что стресс от высоких температур будут испытывать не только люди, но и растения – ожидается антициклональная погода с нехваткой осадков.

Балабух подчеркнула, что такие погодные условия создадут проблемы для сельского хозяйства.

"Все это повлияет и на сельскохозяйственное производство и создаст проблемы для выращивания овощных культур. В некоторых регионах будет отмечаться засуха и отсутствие осадков. Причем следует отметить, что для периода Ла-Нинья характерны резкие изменения погоды. Но там, где будут использовать систему орошения, даже в таких условиях смогут получить хороший урожай овощей", – сказала она.

Заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что летом ожидается обильный урожай озимых, но для роста кукурузы и подсолнечника тепла пока не хватает.