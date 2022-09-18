Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)

В Україні випав перший сніг. Зима почала вторгнення в Україну з Карпат. Сніг випав на горі Піп Іван Чорногорський та навколишніх вершинах.

Коли зима зовсім не на радість: в Україні випав перший сніг (ФОТО)

Кадри першого снігу публікують рятувальники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.

На фото видно, що сніговий покрив наразі невеликий. З-під першого пухнастого снігу проглядають квітучі гірські трави, для яких сніг у середині вересня, очевидно, виявився ще більшим потрясінням, ніж для людей.

Коли зима зовсім не на радість: в Україні випав перший сніг (ФОТО)
Сніг на горі Піп Іван впав уночі з суботи на неділю, 18 вересня. Рятувальники пишуть, що гору ще вчора огорнув густий туман з дощем. А вночі, коли температура знизилася, дощ перетворився на сніг.
Коли зима зовсім не на радість: в Україні випав перший сніг (ФОТО)
Автори публікації пишуть, що станом на 8:15 ранку неділі температура повітря на горі становила -1 градус Цельсія, і сніг продовжує падати. При цьому схилом гори дме вітер з південного заходу на швидкості 6-8 м/сек.
Коли зима зовсім не на радість: в Україні випав перший сніг (ФОТО)
Очевидно, ближче до полудня, коли показник температури змінить свій знак, сніг знову перетвориться на дощ, і сніговий покрив на горі Піп Іван розтане. Однак, перший сигнал Україна вже отримала: зима не за горами. Причому буквально не за горами.

При цьому сьогодні погода в Україні сповнена котрастів. На півдні країни світить сонце, і ртутний стовпчик майже підібрався до 30 градусів (+28). А на заході температура ледве сягає +14 і, не припиняючись, ллє дошкульний осінній дощ.

Звісно, кажуть, що у природи немає кепської погоди, проте, враховуючи ситуацію, що склалася з опалювальним сезоном, хотілося б відтягнути настання холодів. А краще б цього року зима в Україні взагалі не починалася.


Марченко Любов, Тудей





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