Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
В Україні випав перший сніг. Зима почала вторгнення в Україну з Карпат. Сніг випав на горі Піп Іван Чорногорський та навколишніх вершинах.
Кадри першого снігу публікують рятувальники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.
На фото видно, що сніговий покрив наразі невеликий. З-під першого пухнастого снігу проглядають квітучі гірські трави, для яких сніг у середині вересня, очевидно, виявився ще більшим потрясінням, ніж для людей.
При цьому сьогодні погода в Україні сповнена котрастів. На півдні країни світить сонце, і ртутний стовпчик майже підібрався до 30 градусів (+28). А на заході температура ледве сягає +14 і, не припиняючись, ллє дошкульний осінній дощ.
Звісно, кажуть, що у природи немає кепської погоди, проте, враховуючи ситуацію, що склалася з опалювальним сезоном, хотілося б відтягнути настання холодів. А краще б цього року зима в Україні взагалі не починалася.