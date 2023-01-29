Ранньої весни чекати не варто: лютий розпочнеться зі снігопадів та хуртовини, коли чекати негоди

Синоптики прогнозують найближчими днями сильні снігопади майже по всій території України.

Снігова погода очікується наступного тижня, особливо у перші дні лютого.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Вже з 28 січня на півдні країни, особливо на Одещині, пройдуть снігопади різної потужності.

У неділю, 29 січня, така погода буде і в центральній частині України.

Періодично опади у вигляді дощу та снігу у перші дні лютого пройдуть по всій території країни.

З 3 лютого в Україну може дістатися потужний циклон із півдня. По всій країні будуть сильні та дуже сильні снігопади , хуртовини . У південних областях сильні дощі з переходом у потужний снігопад.

Раніше повідомлялося, що погода у лютому буде нестабільною, проте друга половина останнього зимового місяця прогнозується теплою.

Погода наприкінці січня та на початку лютого в Україні очікується морозною.

У другій декаді лютого опадів буде більшим, температура повітря буде переважно плюсова.

"У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів значно збільшиться – переважно у вигляді дощів та мокрого снігу", – прогнозує Щедрін.

Третя декада останнього зимового місяця нагадуватиме ранню весну, адже спостерігатиметься тепла погода від -2 до +14 градусів вдень залежно від регіону, а вночі від -2 до +7 градусів.