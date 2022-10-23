Коли у Києві випаде перший сніг та чи буде снігопад на Новий рік

У Києві перший сніг, за попередніми прогнозами, випаде вже в грудні, у листопаді опадів буде мало. Новий рік також потішить святковою погодою.

Про це свідчить прогноз сайту Wisemeteo, інформує Апостроф.

Так, перший сніг у столиці очікується 6 грудня, невеликі снігопади продовжаться до 11 числа (за винятком 7). Температура повітря вдень у ці дні буде від +5 до -2. Ночами стовпчики термометрів опускатимуться до 7 градусів морозу.

Загалом у грудні максимальна денна температура у столиці становитиме +6 градусів, мінімальна – 2 градуси морозу. Найхолодніша ніч (-7) прогнозується на 9 грудня.

В останні дні року – 29-31 грудня температура повітря очікується на рівні 1-3 градусів тепла, ночами стовпчики термометрів покажуть від 0 до -3. Сніг піде 30 грудня, на 31-е синоптики прогнозують посилення снігопадів.


Олена Руденко, Апостроф





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