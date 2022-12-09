Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні

Синоптична картина в Україні тепер така - потепління, дощі з мокрим снігом чи мокрий сніг з дощем, по-весняному рвучкий вітер і навіть сонячне проміння.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у п’ятницю, 9 грудня, погода очікується саме такою - місцями мокрий сніг та дощ, на заході та сході періодично сильні пориви вітру, проте по всій території України буде досить тепло.

Так, температура повітря 9-го грудня становитиме впродовж дня 0+5 градусів, на півдні +4+9, в Криму до +14 градусів.

У Києві у п’ятницю місцями невеликий мокрий сніг, після обіду - без істотних опадів. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

У суботу-неділю в Києві буде дуже тепло, але з деякими нюансами - йтимуть дощі та завіватиме сильний вітер.

«Передбачається до +8 градусів, але вогкість та поривчастий вітер відбиратимуть пару комфортних градусів у погоди», - попередила синоптикиня.

На вихідні, 10-11 грудня, та в понеділок у більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4+12 градусів.

Втім пануватимуть вологість та сильний вітер.