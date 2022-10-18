Народний синоптик дав неприємний прогноз для аграріїв: яких "сюрпризів" чекати від погоди

В Україні добігає кінця бабине літо - незабаром повернеться справжня осіння погода з дощами, поривчастим вітром і навіть мокрим снігом, інформує Апостроф .

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Із завтра, 19 жовтня, до 24-25 жовтня в Україну завітає циклон і його атмосферні фронти, які зумовлять опади у вигляді дощу й мокрого снігу по всій країні за винятком південних регіонів.

Крім того, прогнозується налипання мокрого снігу, поривчастий вітер і значне похолодання до -5 вночі й до +6 градусів удень.

"У південній частині нашої країни снігу поки що не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою", - додав синоптик.