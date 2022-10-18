Новостей.COM ⇒
2022-10-18
Народний синоптик дав неприємний прогноз для аграріїв: яких "сюрпризів" чекати від погоди
В Україні добігає кінця бабине літо - незабаром повернеться справжня осіння погода з дощами, поривчастим вітром і навіть мокрим снігом, інформує
Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
Із завтра, 19 жовтня, до 24-25 жовтня в Україну завітає циклон і його атмосферні фронти, які зумовлять опади у вигляді дощу й мокрого снігу по всій країні за винятком південних регіонів.
Крім того, прогнозується налипання мокрого снігу, поривчастий вітер і значне похолодання до -5 вночі й до +6 градусів удень.
"У південній частині нашої країни снігу поки що не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою", - додав синоптик.
Ліза Бровко, Апостроф