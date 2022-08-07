В Україну повертається спека: народний синоптик дав тижневий прогноз погоди

В Україну протягом другого тижня серпня повернеться спекотна погода, хоча раніше повідомлялося, що в деяких районах західних областей країни 7 та 9 серпня синоптики прогнозували похолодання до +10 градусів тепла вдень.

Про це повідомив у Facebook синоптик Станіслав Щедрін, інформує Апостроф .

У понеділок, 8 серпня і до неділі, 14 серпня, по всій Україні очікується повернення спеки, також поменшає і опадів лише місцями у виняткові дні проходитимуть короткочасні дощі та грози, стовпчики термометрів показуватимуть у межах від +30 до +35 °C.

На зауваження відвідувача його сторінки у Facebook про те, що після дня пам'яті пророка Іллі (2 серпня) спека має врятувати, а вода - почати холодати, народний синоптик зауважив: "Та ну, начебто в серпні спекотно традиційно".