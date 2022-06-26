На Україну насувається 37-градусна спека: народний синоптик розповів про погоду на початку тижня

Народний синоптик Стас Щедрін розповів, що на всій території України буде спека до +37 градусів, починаючи з вівторка, 28 червня. Водночас можуть бути дощі на деяких ділянках країни, інформує Апостроф.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За даними Стаса Щедріна, з 28 червня повітря прогріється до +34...+37 градусів тепла. Менш тепла погода буде лише у південних областях та в окупованому Криму. Водночас, за даними Укргідрометцентру, ймовірні дощі 27 червня на півдні України та 29 червня у центральних та північних областях.

Також синоптик додав у коментарях до свого посту, що спека в Україні протримається до 5 липня.

Фото: facebook.com/Stas1234567

Погода на 27 червня
Фото: meteo.gov.ua

Погода на 28 червня
Фото: meteo.gov.ua

Погода на 29 червня
Фото: meteo.gov.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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