З початку війни в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів – екологи

У квітні зафіксовано кілька десятків загиблих тварин.

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З початку повномасштабного вторгнення загинуло 50 тисяч дельфінів. Кілька десятків тварин загинули у березні 2024 року у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму, неподалік від Новоросійська та узбережь Краснодарського краю. Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русєв, інформує ZN.ua .

За його словами, активність ворожих субмарин і надводних човнів у той частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська - є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних.

"Серед виявлених є і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Причому, багато серед загиблих, дельфіни - виду білобочка. До наших одеських берегів і берегів Болгарії також викинуло азовок, загиблих від війни у окупованих орками водах Чорного моря, яких течія прибила до берегів", - заявив Русєв.

Він додав, що до початку війни, викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем.

"По нашим оцінкам, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл, реальна кількість - вже декілька тисяч тварин", -пояснив експерт.