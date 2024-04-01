З початку війни в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів – екологи

У квітні зафіксовано кілька десятків загиблих тварин.

З початку війни в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів – екологи
© Pixabay

З початку повномасштабного вторгнення загинуло 50 тисяч дельфінів. Кілька десятків тварин загинули у березні 2024 року у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму, неподалік від Новоросійська та узбережь Краснодарського краю. Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русєв, інформує ZN.ua.

За його словами, активність ворожих субмарин і надводних човнів у той частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська - є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних.

"Серед виявлених є і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Причому, багато серед загиблих, дельфіни - виду білобочка. До наших одеських берегів і берегів Болгарії також викинуло азовок, загиблих від війни у окупованих орками водах Чорного моря, яких течія прибила до берегів", - заявив Русєв.

Він додав, що до початку війни, викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем.

"По нашим оцінкам, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл, реальна кількість - вже декілька тисяч тварин", -пояснив експерт.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
З початку війни в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів – екологиЗ початку війни в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів – екологи
Блок рекламы


Похожие новости
Дослідження понад 500 тисяч собак показало, які породи живуть найдовшеДослідження понад 500 тисяч собак показало, які породи живуть найдовше
Подвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буряПодвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буря
У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканівУ Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів
Вже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудніВже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудні
Дощі та трохи сонця: якою буде погода у Києві до початку листопадаДощі та трохи сонця: якою буде погода у Києві до початку листопада
В Україні потеплішає до +34: синоптики уточнили прогноз погоди на початку тижняВ Україні потеплішає до +34: синоптики уточнили прогноз погоди на початку тижня
Осінь одразу вступить у свої права: на початку вересня в Україні різко похолодаєОсінь одразу вступить у свої права: на початку вересня в Україні різко похолодає
Коли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересняКоли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересня
Дощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпняДощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпня
На Україну насувається 37-градусна спека: народний синоптик розповів про погоду на початку тижняНа Україну насувається 37-градусна спека: народний синоптик розповів про погоду на початку тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости