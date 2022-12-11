У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів

Епідемію пташиного грипу принесли до Південної Америки перельотні птахи, інформує ZN.ua.

У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів
© Олександра Ковальчука

Пташиний грип принесли перелітні птахи до Південної Америки. Вони розповсюджують високопатогенний вірус H5N1, який уже призвів до загибелі рекордної кількості свійських та диких птахів у Європі та Північній Америці, повідомляє Science.

Минулого тижня Перу, Еквадор та Венесуела оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві та наказали фермерам забити птицю на заражених фермах.

У Колумбії вірус H5N1 було виявлено минулого місяця. Національний парк Галапагоських островів веде моніторинг диких птахів щодо зараження.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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