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2022-12-11
У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів
Епідемію пташиного грипу принесли до Південної Америки перельотні птахи, інформує
© Олександра Ковальчука
Пташиний грип принесли перелітні птахи до Південної Америки. Вони розповсюджують високопатогенний вірус H5N1, який уже призвів до загибелі рекордної кількості свійських та диких птахів у Європі та Північній Америці,
Минулого тижня Перу, Еквадор та Венесуела оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві та наказали фермерам забити птицю на заражених фермах.
У Колумбії вірус H5N1 було виявлено минулого місяця. Національний парк Галапагоських островів веде моніторинг диких птахів щодо зараження.
Юлія Мельничук, ZN.ua