У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів

Пташиний грип принесли перелітні птахи до Південної Америки. Вони розповсюджують високопатогенний вірус H5N1, який уже призвів до загибелі рекордної кількості свійських та диких птахів у Європі та Північній Америці, повідомляє Science .

Минулого тижня Перу, Еквадор та Венесуела оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві та наказали фермерам забити птицю на заражених фермах.

У Колумбії вірус H5N1 було виявлено минулого місяця. Національний парк Галапагоських островів веде моніторинг диких птахів щодо зараження.