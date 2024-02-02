Дослідження понад 500 тисяч собак показало, які породи живуть найдовше

Проаналізовано 155 порід.

Сиба-іну та мініатюрні такси є одними з тих порід собак, які живуть найдовше, а собаки з плоскою мордою, зокрема англійські бульдоги та ші-тцу, як правило, помирають раніше, показало комплексне дослідження домашніх тварин у Великій Британії, передає New Scientist.

Щоб провести всебічний аналіз тривалості життя собак, команда дослідників із британської благодійної організації Dogs Trust зібрала дані з різних джерел, включно з ветеринарами, компаніями зі страхування домашніх тварин та благодійними організаціями із захисту тварин. Дані включали інформацію про 584,734 собак 155 порід, з яких 284,734 померли.

Середня тривалість життя собак становила 12.5 року. У самок собак тривалість життя була трохи вищою – 12.7 року, порівняно з 12.4 року у самців.

При сортуванні за категоріями залежно від розміру та форми морди виявлено, що у маленьких довгоносих собак обох статей найвища тривалість життя: у середньому вони живуть до 13.3 року. При очікуваній тривалості життя всього 9.1 та 9.6 років у собак середнього розміру з плоскою мордою чоловічої та жіночої статі були найгірші результати відповідно.