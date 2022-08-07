Спека нікуди не йде: де в Україні збережеться "пекло" понад +30 градусів

Синоптики вважають, що спека перестане мучити українців 22-23 серпня, але до цього "пекло" продовжуватиметься. Подекуди - ще й з грозами.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на синоптиків Укргідрометцентру.

Так, 7 серпня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях очікуються грози. Місцями – з градом. В Одеській, Херсонській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, у цих регіонах температура перевищуватиме 34 градуси літньої спеки, інформує Апостроф.

8 серпня грози залишаться на Львівщині, Івано-Франківщині, Чернівецькій області та Закарпатській областях. У Херсоні, Луганській області та в Дніпрі температура й надалі буде "гарячою". Вдень повітря прогріється до 34 градусів.

9 серпня грози вируватимуть не лише у західних регіонах, а й у Чернігівській області та на Сумщині. Найхолодніше буде у Львівській області, де денна температура становитиме 20-22 градуси. А ось на півдні буде дуже по-літньому - температура не опускатиметься нижче за 30 градусів.

10 серпня грози будуть дзеркальними, вони накриють східні регіони України. На Заході стане тепліше, а на Півдні країни ще спекотніше. Так, температура на Херсонщині прогріється до 36 градусів. У Запоріжжі, Луганську та Донецьку також буде справжній пекло.

11 серпня грози так і не покинуть територію України, мокро буде у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській області та Криму. Літня спекотна температура буде на території всієї України.


Інна Погрібна, Апостроф





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