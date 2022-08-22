В Україні потеплішає до +34: синоптики уточнили прогноз погоди на початку тижня

На початку наступного тижня в Україну прийде тепла погода до +34°C, але у деяких регіонах країни дощитиме.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У понеділок, 22 серпня, по всій території України, крім західних областей, очікується безхмарна погода - на заході будуть дощі з грозами. Вдень температура повітря коливатиметься від +24 до +32°C, а вночі - від +15 до +22°C.

У вівторок, 23 серпня, у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть дощі з грозами, тоді як на решті території України опадів не очікується. Вдень температура повітря коливатиметься від +27 до +34°C, вночі стовпчик термометра показуватиме від +13 до +21°C.

У середу, 24 серпня, на заході країни будуть дощі. Температура повітря вдень буде коливатися від +27 до +34°C, а вночі - від +13 до +21°C.


Євген Устименко, Апостроф





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