Коли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересня

Зараз погода в Києві типова для початку серпня: літнє тепло й короткочасні дощі. Однак незабаром у столицю прийде спекотна повітряна маса, після відходу якої очікується похолодання, інформує Апостроф.

Про це свідчить прогноз погоди від Gismeteo.

На початку серпня в Києві переважатиме дощова, але спекотна погода. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +27+32 градуси. А вже 12 серпня у столицю завітає справжня спека, пік якої прогнозується 17 серпня - до +38 градусів!

Утім, після 18 серпня температура піде на спад завдяки дощам й триматиметься на рівні +22+27 до кінця літа. Особливо прохолодно буде 28 серпня, коли стовпчик термометра вдень покаже +19 градусів, а за вікном ітиме дощ.

Коли настане осінь, то в перші дні вересня очікується комфортна погода: у середньому +25 і хмарність. Однак уже з 5 вересня температура різко піде на спад до +10 градусів. У другий тиждень осені часто йтимуть дощі, а термометр удень не покаже позначки вище +17 градусів.


Ліза Бровко, Апостроф





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