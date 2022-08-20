Осінь одразу вступить у свої права: на початку вересня в Україні різко похолодає

За прогнозами фахівців, синоптична ситуація у вересні в Україні буде класичною для цієї пори року. Небесна канцелярія кидатиметься в крайнощі протягом вересня, до того ж температура різко опуститися.

Про це свідчать дані сайту ventusky.

У перші дні вересня 2022 року в західних регіонах України температура повітря складе від 14 до 16 градусів, у центрі - від 16 до 18 зі знаком "плюс", на півночі на синоптики очікують температура від 15 до 17. На сході України температура складе від 15 до 17 градусів. 17. Дещо тепліше буде на півдні нашої країни та в Криму. Там температура й надалі буде літньою – до 28 градусів, інформує Апостроф .

Примітно, що наприкінці літа в Україні триматиметься літня спека. На півдні та на сході України - до +36 градусів спеки, на решті територій - від 17 до 24 градусів.