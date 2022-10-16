Дощі та трохи сонця: якою буде погода у Києві до початку листопада

У Києві найближчим часом очікується кілька теплих днів, після чого справа йтиме до зими - температура повітря опускатиметься до +4 градусів і очікуються дощові дні, інформує Апостроф.

Такі прогнози оприлюднюють фахівці ресурсу Wisemeteo.

Так, сонячні теплі дні у столиці очікуються 17, 18, 22, 31 жовтня, а також 1-3 та 6 листопада. Температура повітря у ці дні коливатиметься в межах 10-19 градусів.

Водночас у Києві буде чимало дощових днів. Опади очікуються 19, 20, 23, 24, 27-28 жовтня, а також 4-5 листопада. Стовпчики термометрів у ці дні піднімуться до 9-15 градусів. У решту днів буде мінлива хмарність. При цьому мінімальна температура повітря в період з 17 жовтня по 6 листопада становитиме +4 градуси, а максимальна +19.


Марія Швець, Апостроф





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