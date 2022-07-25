Дощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпня

У вівторок, 26 липня, дощі почнуть поступово відступати з України - їм на зміну прийде спекотна погода.

Про це у Facebook повідомив синоптик Станіслав Щедрін, інформує Апостроф .

З 26 липня до 1-3 серпня в Україні буде мало дощів - місцями проходитимуть локальні грози, а потім вдарить спека до +33..+37 °C вдень. Вночі температура повітря становитиме до +19...+24 °C.

У північно-західних областях буде дещо прохолодніше - там температура повітря становитиме до +28...+32 °C вдень та +17...+22 °C вночі.