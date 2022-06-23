Стихія обрушиться на Україну з новою силою: де чекати сюрпризів від негоди

Завтра, 24 червня у багатьох областях України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджають про грози, град і шквали.

За даними Укргідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Нагадаємо, за словами синоптика Наталії Діденко, завтра на Лівобережжі циклон зумовить дощі, грози і при грозах навіть шквалисте посилення вітру.

Зате в західних, північних і багатьох центральних областях антициклон Frido витіснить опади і зробить погоду сонячною і сухою.