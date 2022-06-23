Стихія обрушиться на Україну з новою силою: де чекати сюрпризів від негоди

дощ, Блискавка

Завтра, 24 червня у багатьох областях України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджають про грози, град і шквали.

За даними Укргідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.

дощ

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Нагадаємо, за словами синоптика Наталії Діденко, завтра на Лівобережжі циклон зумовить дощі, грози і при грозах навіть шквалисте посилення вітру.

Зате в західних, північних і багатьох центральних областях антициклон Frido витіснить опади і зробить погоду сонячною і сухою.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В Україні різко зіпсується погода: прогноз на початок тижняВ Україні різко зіпсується погода: прогноз на початок тижня
Как избавиться от муравьев на огороде: 5 народных методов, которые работаютКак избавиться от муравьев на огороде: 5 народных методов, которые работают
Неймовірна спека на тлі легкого бризу: погодинний прогноз погоди в Києві на 20 червняНеймовірна спека на тлі легкого бризу: погодинний прогноз погоди в Києві на 20 червня
+34, похолодання та грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на початок тижня+34, похолодання та грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на початок тижня
Жара и разгул стихий: какая погода будет в июле в УкраинеЖара и разгул стихий: какая погода будет в июле в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
На Україну насувається штормова погода: зі зливами, грозами та градомНа Україну насувається штормова погода: зі зливами, грозами та градом
27 октября на землян может обрушиться сильная магнитная буря
На США может обрушиться цунами
Последние новости
Подгружаем последние новости