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2022-06-12
Лето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жара
В ближайшие дни погодные условия на территории Украины будут иметь неустойчивый характер. В некоторых регионах температура прогреется выше 30 градусов.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В понедельник, 13 июня, в Украине будет преобладать жаркая и влажная воздушная масса турецкого происхождения. На часть территорий обрушатся грозы, дожди и град. Сильную жару ожидают в центральных регионах, в южных регионах и в восточных регионах. Термометры будут показывать от +28 до +33 градусов по шкале Цельсия.
Но в некоторых областях – в западных регионах, Херсонщине, Донеччине, Луганщине и Харьковщине ожидаются заметные осадки, информирует
Инна Погрибная, Апостроф