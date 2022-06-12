Лето в Украине в самом разгаре: где сегодня будет самая большая жара

В ближайшие дни погодные условия на территории Украины будут иметь неустойчивый характер. В некоторых регионах температура прогреется выше 30 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В понедельник, 13 июня, в Украине будет преобладать жаркая и влажная воздушная масса турецкого происхождения. На часть территорий обрушатся грозы, дожди и град. Сильную жару ожидают в центральных регионах, в южных регионах и в восточных регионах. Термометры будут показывать от +28 до +33 градусов по шкале Цельсия.