Когда в Украине похолодание сменится жарой до +35: дата и карта погоды

После довольно свежей, как для лета, температуры в районе 18 градусов, уже в ближайшее время самая теплая пора года снова начнет вступать в свои права - столбики термометров кое-где поднимутся до 35 градусов, информирует Апостроф.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные погодного радара Ventusky.

Так, в воскресенье, 19 июня заметно потеплеет в сравнении с предыдущими днями. На западе Украины термометры покажут 29-32 градуса. В центре страны температура воздуха будет держаться на отметке около 29 градусов. При этом, на севере Украины будет несколько "прохладнее" - 27-29 градусов. Такая же температура будет и на юге страны. При этом в восточной части Украины термометров покажут до 24 градусов.

На следующий день, в понедельник, 20 июня, в Украину придет настоящая жара. На большей части Украины термометры покажут от 30 градусов. В частности, температура 33-34 градуса ожидается на западной и центральной Украине, на юге страны прогнозируется 30-32 градуса. Такую же температуру следует ожидать и на востоке страны. А вот в некоторых регионах на севере Украины будет несколько прохладнее - около 26 градусов.

Во вторник, 21 июня, жара в Украине продолжится - после полудня практически по всей территории страны термометры покажут до 35 градусов. Холоднее будет в Черниговской и Сумской областях - там температура воздуха составит до 24 градусов.


Мария Швец, Апостроф





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