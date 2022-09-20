Перший сніг у Києві випаде у жовтні: точна дата та прогноз на місяць

У високогір'ях українських Карпат вже намело по коліно снігу, а в Києві перший сніг очікується 17 жовтня. Загалом другий місяць осені у столиці буде доволі теплим.

Про це свідчать прогнози метеосайту Wisemeteo, інформує Апостроф .

Другий місяць літа у столиці розпочнеться з теплої погоди – 1 жовтня вдень прогнозується +19 градусів. У перший тиждень температура повітря коливатиметься в межах +15+19 градусів, потім розпочнеться поступове зниження температур.

Найнижча температура місяця очікується в останній день – 31 жовтня буде 9 градусів тепла. А найтепліші дні – 1 число (+19), 5 та 14 (+18 градусів). Найхолодніші ночі будуть 20 та 31 жовтня, коли стовпчики термометрів показуватимуть лише +2 градуси.

За прогнозами синоптиків, місяць буде посушливим - дощ у Києві буде лише 18 жовтня, а 17-го очікується сніг.

Як розповідав "Апостроф", у ніч на вівторок, 20 вересня, Київ накрив ураганний вітер, він вирував у районі ЖК "Чайка".