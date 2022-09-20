У вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та дати

Осінь почалася в Україні з похолодання та дощів, але у вересні буде ще й бабине літо, яке порадує високими температурами та сонячною погодою.

Про це свідчать прогнози метеосайту Ventusky, інформує Апостроф .

Бабине літо прийде в Україну наприкінці місяця. Так, 27 вересня повітря в Україні прогріється до +25...+26 (на півдні та у Криму). На решті територій очікується +18...+24 градуси, у деяких областях (жовта зона на карті) - 14...16 градусів тепла. Найхолодніше буде на Закарпатті - +9...+11 градусів.

Наступного дня, 28 вересня, стовпчики термометрів на значній частині України (фіолетова зона на карті) піднімуться до +26...+34 градусів. У східних та центральних областях - 21...25 градусів зі знаком "плюс", у Сумській та західних областях - +12...+15, на Закарпатті - +7...+11 градусів.

29 вересня спекотна погода утримається на півдні, південному сході та сході України, де вдень прогнозується +26...+31 градус. У центральній частині країни очікується 19...24 градуси тепла. У Сумській та західних областях стовпчики термометрів покажуть +12...+15 градусів, на Закарпатті - 7...10 градусів зі знаком "плюс".

Останній день місяця, 30 вересня, також буде спекотним у південних та південно-східних областях, де прогнозується +25...+32 градуси, у центрі - +16...+23 градуси, на півночі та заході країни - 13... 15 градусів вище за нуль, а в Закарпатському регіоні (зелена зона на карті) очікується +8...+11.