Народный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждать

В Украине прогнозируют резкое изменение погоды со среды, 15 июня. До конца недели на смену жарким летним дням придут более прохладные, информирует Апостроф .

Об этом сообщает народный синоптик Стас Щедрин в Facebook.

По его словам, 15-19 июня на всей территории страны будет наблюдаться существенное понижение температуры воздуха. В ночное время +8...+14 градусов, а в дневные +18...+24 градусов.

При этом в большинстве областей осадки прекратятся, будет преобладать сухая и малооблачная погода. Небольшие дожди с грозами возможны только в западных регионах.