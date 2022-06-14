Народный синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине: каких капризов ждать

В Украине прогнозируют резкое изменение погоды со среды, 15 июня. До конца недели на смену жарким летним дням придут более прохладные, информирует Апостроф.

Об этом сообщает народный синоптик Стас Щедрин в Facebook.

По его словам, 15-19 июня на всей территории страны будет наблюдаться существенное понижение температуры воздуха. В ночное время +8...+14 градусов, а в дневные +18...+24 градусов.

При этом в большинстве областей осадки прекратятся, будет преобладать сухая и малооблачная погода. Небольшие дожди с грозами возможны только в западных регионах.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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