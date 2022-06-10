Жара до +31 и грозы: каких еще проделок ждать сегодня от погоды

Июнь принес в Украину настоящую летнюю погоду с жарой и грозами. В пятницу столбики термометров местами поднимутся до +31 градуса.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф.

На большей части территории страны осадков не ожидается, солнечно. Дожди пройдут в Винницкой области, в Черновицкой, Запорожской и южных областях их будут сопровождать грозы.

Днем воздух прогреется от +23 до +31 градуса, прохладнее всего будет на юге страны, а самые высокие температуры прогнозируются в западных, центральных и восточных областях. Ночью столбики термометров будут показывать 13-17 градусов со знаком "плюс".

Как предупредили синоптики, 9-12 июня на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Лена Руденко, Апостроф





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