Жара до +31 и грозы: каких еще проделок ждать сегодня от погоды
Июнь принес в Украину настоящую летнюю погоду с жарой и грозами. В пятницу столбики термометров местами поднимутся до +31 градуса.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, информирует
На большей части территории страны осадков не ожидается, солнечно. Дожди пройдут в Винницкой области, в Черновицкой, Запорожской и южных областях их будут сопровождать грозы.
Днем воздух прогреется от +23 до +31 градуса, прохладнее всего будет на юге страны, а самые высокие температуры прогнозируются в западных, центральных и восточных областях. Ночью столбики термометров будут показывать 13-17 градусов со знаком "плюс".
Как предупредили синоптики, 9-12 июня на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.