Грозы и дожди вскоре покинут Украину: названа дата

В последние дни Украину накрыли дожди, местами они будут в пятницу и субботу, но уже к воскресенью, 19 июня, осадки прекратятся.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky, информирует Апостроф .

Так, вечером в пятницу, 17 июня, дожди будут идти на западе Украины. Они ожидаются во Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Также дождь вероятен в Одесской области.

В субботу, 18 июня, утром осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях и Киеве .

К вечеру дожди сместятся на восток Украины и в Николаевскую область.

В воскресенье, 19 июня, осадков в Украине не прогнозируется.