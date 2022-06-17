Грозы и дожди вскоре покинут Украину: названа дата

В последние дни Украину накрыли дожди, местами они будут в пятницу и субботу, но уже к воскресенью, 19 июня, осадки прекратятся.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky, информирует Апостроф.

Так, вечером в пятницу, 17 июня, дожди будут идти на западе Украины. Они ожидаются во Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Также дождь вероятен в Одесской области.

В субботу, 18 июня, утром осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях и Киеве.

К вечеру дожди сместятся на восток Украины и в Николаевскую область.

В воскресенье, 19 июня, осадков в Украине не прогнозируется.


Лена Руденко, Апостроф





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