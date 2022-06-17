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2022-06-17
Грозы и дожди вскоре покинут Украину: названа дата
В последние дни Украину накрыли дожди, местами они будут в пятницу и субботу, но уже к воскресенью, 19 июня, осадки прекратятся.
Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky, информирует
Так, вечером в пятницу, 17 июня, дожди будут идти на западе Украины. Они ожидаются во Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Также дождь вероятен в Одесской области.
В субботу, 18 июня, утром осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях и Киеве.
К вечеру дожди сместятся на восток Украины и в Николаевскую область.
В воскресенье, 19 июня, осадков в Украине не прогнозируется.
Лена Руденко, Апостроф