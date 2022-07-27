У вересні в Україні вдарить спека до +40: карта погоди та точна дата

Початок осені порадує українців практично літньою спекою - у вівторок, 9 вересня, у багатьох областях України стовпчики термометрів покажуть до 40 градусів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на дані радара ventusky.com.

Так, найвищою буде температура на Одещині та Миколаївщині – стовпчики термометрів піднімуться до +38...+40 градусів. При цьому майже у всіх інших регіонах також буде досить спекотно - +30...+36 градусів.

Найхолодніше буде на півночі України, а саме у деяких регіонах Чернігівської та Сумської областей, там термометри покажуть +20...+24 градуси. Водночас у Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях слід очікувати +22...+24.


Марія Швець, Апостроф





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