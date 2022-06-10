33 градуса жары, дожди и волна холода: какой будет погода в Украина на ближайших выходных

В предстоящие выходные в Украине будут отмечать большой церковный праздник - Троицу. Погода 11, 12 и 13 июня будет жаркой, однако правобережные и левобережные регионы будут покрывать дожди с грозами, информирует Апостроф .

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Погода 11 июня

В субботу дожди с грозами ожидаются в западных, южных и некоторых центральных областях. Другие же регионы смогут частично видеть солнце из-за переменной облачности. Там, где будет дождь, температура ночью будет +13+17 градусов, а днем +24+30 градусов. В северных, восточных и некоторых центральных регионах дневная температура будет достигать +33 градусов.

Погода 12 июня

В воскресенье на Троицу большую часть Украины охватят дожди с грозами, а солнце будет появляться на небе в южных, части восточных и центральных регионов. На западе страны ночью преимущественно будет +13+16 градусов, а днем +23+27, теплее всего в Закарпатье, где столбик термометра покажет +30 градусов. На остальных территориях ночью +16+19, а днем до +32 градусов.

Погода 13 июня

В понедельник на большей части Украины будет облачно с прояснениями, однако дожди с грозами ожидаются в центральных, южных и части восточных регионов. На западе ночью прохладно – от +12 до +16 градусов, но днем прогнозируется комфортная температура +25+28 градусов. В то же время на остальных территориях ночью +14+20, а дневная температура от +27 до +31 градуса.