Грозы уйдут, "адская" жара останется: прогноз погоды в Украине на пять дней

На следующей неделе в Украине ожидаются погодные качели с жарой до +33 и дождями с грозами.

Прогноз погоды на неделю публикует Укргидрометеоцентр, информирует Апостроф.

11 июня

В субботу дожди грозами синоптики прогнозируют в западных, частных южных и центральных областях. В этих регионах дневная температура воздуха составит от +24 до +30 градусов, а ночью – около 14-16 градусов с отметкой плюс. В других регионах будет солнечно и жарко – от +29 до +33 градусов.

12 июня

В воскресенье погода несколько изменится – дожди с грозами ожидаются в западных и северных регионах. Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях, а также на другой территории Украины будет солнечно и без осадков – днем до +33 градусов.

13 июня

В понедельник дожди с грозами прогнозируются в большинстве регионов страны. Сухая и теплая погода без осадков, по словам синоптиков, будет только в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму. Средняя дневная температура воздуха составит +25...+33 градуса.

14 июня

Во вторник погода в Украине значительно изменится. Осадков не ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в других регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами. Днем в западных и центральных регионах температура воздуха будет от +19 до +25 градусов, а на севере, юге и востоке - до +30 градусов.

15 июня

В среду небольшие дожди ожидаются во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. На востоке Украины синоптики обещают ливни с грозами. В других регионах ожидается теплая и сухая погода, средняя дневная температура по стране будет от +19 до +26 градусов.


Богдан Соловьев, Апостроф





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