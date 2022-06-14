Украину накроют грозы, град и дожди: синоптики назвали дату

Во вторник, 14 июня, Украину накроют дожди, в некоторых регионах будут грозы и даже град.

Об этом в Facebook сообщил Укргидрометцентр, информирует Апостроф .

Ночью в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях, будут кратковременные дожди с грозами. Аналогичная погода будет и днем по всей Украине, кроме западных областей - в отдельных районах восточных и юго-восточных областей град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 21°С; днем 22-27°С, на юге и востоке 27-32°С; в западных областям ночью 9-14°С, днем 18-23°С.