Украину накроет 30-градусная жара: где ждать потепления в начале недели

Конец мая и первый день июня запомнится украинцам довольно теплой, кое-где даже жаркой погодой с грозовыми ливнями.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

Так, в понедельник, 30 мая дожди пройдут практически по все территории Украины за исключением востока и юга. В Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях температура воздуха будет колебаться в пределах 26-29 градусов, день будет довольно солнечным с переменной облачностью. На юге несколько прохладнее будет в Одессе - 20-22 градуса, при этом термометры жителей Николаевской и Херсонской областей покажут 25-28 градусов. Центр и север Украины накроют дожди с грозами, при этом ожидается довольно теплая погода, в некоторых городах - до 27 градусов. На востоке страны будет дождить, а температура воздуха составит 20-23 градуса.

Во вторник, 31 мая в большинстве западных областей дожди прекратятся, термометры покажут 20-23 градусов. Однако в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидаются дожди с грозами. Грозовые дожди пройдут и в других украинских городах, за исключением Киевской и Житомирской областей. При этом температура воздуха в этих регионах страны составит 27-29 градусов на юге и северо-востоке и до 31 градуса в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. На севере Украины термометры покажут до 25 градусов.

В первый день лета, в среду, 1 июня, грозовые дожди пройдут на западе и востоке Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от 20 до 26 градусов, а на востоке - до 31 градуса. В северной, центральной и южной части Украины термометры покажут до 26 градусов.