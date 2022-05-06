Грозы и до 24 градусов тепла: какой будет погода в Украине перед выходными

В пятницу, 6 мая, по всей Украине будет относительно тепло, на западе ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, информирует Апостроф .

Так, на севере Украины температура воздуха составит 4-6 градусов ночью и 15-18 днем. День будет солнечным с периодичной облачностью.

На востоке страны температура ночью будет такой же, а днем она будет колебаться в диапазоне 14-17 градусов, ожидается переменна облачность.

На юге и в центре Украины несколько теплее, там столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Ночью температура воздуха составит 3-5 градусов.

На западе страны теплее всего – там температура воздуха будет достигать 24 градусов, однако в этом регионе ожидаются и дожди с грозами. В частности, дождить будет в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.